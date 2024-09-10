В Украине отреагировали на решение США наказать Иран за ракеты для России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявят новые санкции против Ирана после того, как Россия получила иранские ракеты. На такое наказание Ирану от США отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в своем Telegram прокомментировал санкции США против Ирана за поставки баллистических ракет для РФ и назвал такое решение "хорошим". Однако руководитель Офиса президента отметил, что Украине нужно получить разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по РФ, а также другую помощь в войне.

"Но также требуется разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ, предоставление более дальнобойных ракет и усиление нашей ПВО", — сказал Ермак.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон заявил, что, несмотря на то, что Иран отрицает предоставление баллистических ракет России для войны в Украине, представитель Путина Дмитрий Песков не опроверг эти заявления, а указал, что российская сторона "видела сообщения" о поставках иранского оружия. В результате США готовит новый пакет санкций для Ирана.

По словам Блинкена, США ожидают, что Россия применит новые ракеты в ближайшие недели для ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского после массированного российского удара по Украине пригрозили России. Андрей Ермак заявил, что за все преступления РФ будет ответ и "враг его почувствует".

Также "Комментарии" писали о том, почему иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины. Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании и военный аналитик Шон Белл считает, что Россия получила до 200 баллистических ракет малой дальности.