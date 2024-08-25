В Украине отреагировали на ракетный удар РФ по Краматорску

Россия нанесла удар по гражданскому объекту в Краматорске, где пострадали иностранные журналисты. В МИД Украины отреагировали на этот случай, назвав новый удар РФ варварским военным преступлением.



Удар по гостинице в Краматорске. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал в соцсети X российский ракетный удар по гостинице в Краматорске, в результате которой пострадали иностранные журналисты. По его словам, военные преступления России должны быть осуждены и наказаны.

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в отеле. Прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны", — заявил Тихий.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне ударили по Краматорску. Их мишенью стала местная гостиница. Из-за нападения россиян ранения получили два человека, а еще один находится под завалами. В Офисе генпрокурора сообщили, что все пострадавшие оказались журналистами трех стран - гражданы Украины, США и Британии.

По данным досудебного расследования российские войска нанесли удар по Краматорску, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использует гражданское население Крыма как живой щит. Оккупанты размещают свои военные вертолеты на площадках на месте пустырей у жилых домов. Также в окрестностях населенных пунктов размещены разные вражеские ЗРК.

Также "Комментарии" писали о том, что возросло количество погибших после удара России по супермаркету в Константиновке.

