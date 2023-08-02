В Украине отреагировали на информацию СМИ о плане действий на случай смерти Зеленского

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на сообщения в издание Politico по поводу украинского плана на случай гибели Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

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Алексей Данилов заявил, что не существует у украинского руководства планов в случае возможной смерти лидера страны. Об этом секретарь СНБО рассказал во время эфира телемарафона. Данилов сказал, что эта информация является "полной чепухой".

Украинский чиновник критикует издание и указывает, что во время войны не нужны такие информационные "вбросы".

"Эти журналисты, к сожалению, вообще не понимают, о чем идет речь. Это абсолютно некорректная информация. Никаких планов нет", — опровергает информацию Алексей Данилов.

Данилов не понимает, почему издание Politico сделало такой шаг, однако подчеркнул, что СНБО может здесь только догадываться.

Напомним, что в издании Politico вышел материал, рассказывающий о плане действий Украины в случае гибели президента Владимира Зеленского. Согласно Конституции, временно обязанности лидера страны будет исполнять спикер ВР Руслан Стефанчук. В материале также говорится, что в принятии решений в таком случае также будут играть значительную роль глава МИД Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и глава Минобороны Алексей Резников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского: СМИ узнали детали.

Также "Комментарии" писали о секретаре СНБО Алексее Данилове, который заявил, что в России вскоре будет второе военное восстание. По словам украинского чиновника, это происходит из-за невозможности Кремля снова захватить Украину.