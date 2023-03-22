В Украине осудили организаторов псевдореферендума по присоединению к РФ

Тюремные сроки получили четверо организаторов псевдореферендума в Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Спецслужба собрала обоснованные доказательства их вины по поддержке незаконного референдума на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Колаборанти

"В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита", — сообщают в СБУ. — "Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы и запрета занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Доказано, что эти злоумышленники призывали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях". В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали заключением.

Между тем, Россия пригрозила США относительно полетов ее беспилотников. После этого американцы скорректировали маршруты полетов своих дронов для избежания повторения "инцидентов".

Кроме этого, эксперты делают выводы о визите Си Цзиньпина в Москву. Данным визитом Китая важно было продемонстрировать, что он предлагает мир, в то время как Украина и Запад настроены решить ситуацию военным путем, считает директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник. По его словам, поддержка Китаем российских действий становится все более очевидной.

"И хотя КНР пока не переходит "красные линии" в смысле создания с РФ какого-либо военно-политического блока или прямых поставок оружия стране-агрессору, видно, что политические, геополитические цели Пекина и Москвы совпадают. А именно – ослабление США, разрушение однополярного мира", – объясняет эксперт.

