logo

BTC/USD

28204.38

ETH/USD

1791.74

LTC/USD

80.95

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине осудили организаторов псевдореферендума по присоединению к РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине осудили организаторов псевдореферендума по присоединению к РФ

Они организовывали псевдореферендум на Херсонщине

сегодня, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Тюремные сроки получили четверо организаторов псевдореферендума в Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Спецслужба собрала обоснованные доказательства их вины по поддержке незаконного референдума на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В Украине осудили организаторов псевдореферендума по присоединению к РФ

Колаборанти

"В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита", — сообщают в СБУ. — "Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы и запрета занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Доказано, что эти злоумышленники призывали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях". В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали заключением.

Между тем, Россия пригрозила США относительно полетов ее беспилотников. После этого американцы скорректировали маршруты полетов своих дронов для избежания повторения "инцидентов".

Кроме этого, эксперты делают выводы о визите Си Цзиньпина в Москву. Данным визитом Китая важно было продемонстрировать, что он предлагает мир, в то время как Украина и Запад настроены решить ситуацию военным путем, считает директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник. По его словам, поддержка Китаем российских действий становится все более очевидной.

"И хотя КНР пока не переходит "красные линии" в смысле создания с РФ какого-либо военно-политического блока или прямых поставок оружия стране-агрессору, видно, что политические, геополитические цели Пекина и Москвы совпадают. А именно – ослабление США, разрушение однополярного мира", – объясняет эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!