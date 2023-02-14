В Украине не будет ATACMS: в США назвали причину

Украина уже довольно продолжительное время просит у западных союзников предоставить дальнобойные ракеты, но все это время Киев получает отказ. Так в США в очередной раз объяснили, что не намерены поставлять системы ATACMS в Украину. Если раньше Вашингтон объяснял свой отказ тем, что это может привести к усилению эскалации с Россией, то теперь в США заявляют, что им самим не хватает запасов дальнобойных ракет. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на четыре информированных источника.

Система ATACMS. Фото: из открытых источников

Издание пишет, что в ходе последних встреч официальные лица США сообщили представителям Киева, что у Пентагона нет достаточных запасов тактических ракетных систем, а передача ATACMS уменьшит запасы и повредит боевой готовности армии США к отражению потенциальных угроз.

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Кроме того, отмечает Politico, в США обеспокоены, что Украина может использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, что может быть воспринято Москвой как переход "красной линии".

"Мы всегда учитываем собственные запасы, обеспечивая Украину тем, что ей нужно на поле боя. Существуют другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям", – сказал изданию высокопоставленный чиновник Пентагона.

По информации другого собеседника, Киев рассматривает идею получения разрешения на покупку ATACMS у страны-союзника за средства, предоставленные США. Системы ATACMS есть на вооружении у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Еще один собеседник сообщил Politico, что в следующем пакете помощи США не будет самолетов F-16 и ракет ATACMS, а помощь будет включать боеприпасы, ракеты ПВО и запасные части к военной технике.

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