В Украине назвали три наиболее заминированных области

Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются три области Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-брифинга сделал начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева.

Мины. Фото: из открытых источников

"На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными – это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия", – сказал чиновник.

Отмечается, что в Украине постоянно растет численность пиротехнических подразделений. Сегодня речь идет о более 340 расчетах, которые насчитывают почти 1900 человек.

"В течение 2025-2027 годов также предполагается дальнейшее постепенное увеличение этой численности", – добавил Сергей Рева.

Читайте также на портале "Комментарии" — зима оказалась крайне тяжелой для Украины в военном плане. Россияне сумели захватить Авдеевку, ряд населенных пунктов рядом с ней. Отсутствие стабильной и полнокровной поддержки со стороны Запада серьезно ударило по позициям ВСУ. Партнеры рисуют нам мрачные прогнозы из-за дефицита боеприпасов. А россияне, получившие огромное количество снарядов из Северной Кореи, имеющие огромные человеческие ресурсы, продолжают давить практически по всему фронту. Своими оценками ситуации и прогнозами на весну в военном, политическом и внешнеполитическом плане с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – территория к западу от Авдеевки остается центром наступления российской армии, которая захватила Авдеевку 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.



