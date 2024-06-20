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В Украине назвали главную цель ночной атаки россиян

Враг в очередной раз пытался поразить электростанции

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главной целью ракетно-дроновой атаки россиян по Украине ночью в четверг, 20 июня, были украинские электростанции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В Украине назвали главную цель ночной атаки россиян

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В энергокомпании отмечают, что это была уже седьмая массированная атака россиян по энергосистеме с 22 марта.

"По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Главной целью снова были украинские электростанции", — говорится в сообщении.

В результаты атаки, было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.

"Проводится осмотр повреждений. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, начаты аварийно-восстановительные работы", — добавили в пресс-службе компании.

Ранее глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что ситуация с энергетической системой в Украине будет более сложной на этой неделе. Глава "Укрэнерго" отметил, главная причина, почему не удастся избежать отключений света для бытовых потребителей связана с прогнозируемым ростом энергопотребления из-за жары, а также в результате выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС. Это приведет к тому, отмечает Владимир Кудрицкий, что в этот период ситуация в украинской энергосистеме "будет ощутимо сложнее", чем было ранее. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в Укрэнерго рассказали, когда будет много отключений и назвали причину.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящий энерго-террор, а также рассказали, чего ожидать далее – и как эффективнее отражать подобные удары.




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