В Укрэнерго рассказали, когда будет много отключений и назвали причину

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Кравцев Сергей
На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспільного" завил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По его словам, третий фактор – это достаточно высокая температура воздуха, которая ожидается завтра и в течение всей следующей недели, до +32, например, в Киеве. Это означает, что потребление возрастет из-за более интенсивного использования систем кондиционирования. Поэтому дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений.
По словам Кудрицкого, наибольший дефицит будет наблюдаться в утренние и вечерние часы. Однако дефицит будет сохраняться в течение всех суток, и "физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью".
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