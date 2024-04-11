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Есть ли угроза веерных отключений. В Минэнерго рассказали, при каких условиях их начнут применять

В Минэнерго рассказали, что отключения электроэнергии введены только на Харьковщине. Однако, как отметила в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, все может измениться в любой момент

сегодня, 21:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила Светлана Гринчук, по состоянию на данный момент графики отключения света введены только в Харькове и Харьковской области.

Есть ли угроза веерных отключений. В Минэнерго рассказали, при каких условиях их начнут применять

Веерные отключения

Однако, по ее словам, ситуация может измениться, и веерные отключения будут введены на территории всей страны.

Как подчеркнула замминистра, в этом вопросе все будет зависеть от многих факторов, в первую очередь от действий страны-террориста России и того, будет ли она и дальше наносить удары по объектам энергетики.

Кроме того, Гринчук отметила, что отключение света также будет зависеть и от того, насколько у нас будет расти потребление, насколько быстро мы сможем восстанавливать, ремонтировать хотя бы не так сильно пострадавшее оборудование и снова вводить его в работу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор Россия методично уничтожает ТЭС в Украине. При этом в Минобороны РФ заявили, что таким образом они мстят за удары по российским НПЗ.

Ряд экспертов заявили, что следующая осень и зима в Украине будут очень сложными с регулярными веерными отключениями. Именно поэтому они посоветовали либо ехать за границу, либо готовиться к сложным временам немедленно. При этом другие эксперты добавили, что Украина уже проходила жизнь в условиях постоянного отключения электроэнергии. У украинских городов, бизнеса и населения есть генераторы, которые помогут им пройти сложную зиму.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что уже есть план, как действовать максимально эффективно в сложившейся ситуации. В частности, по его словам, Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию из соседних стран и параллельно с этим проводить масштабные ремонтные работы.





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