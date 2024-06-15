Даже без ударов РФ Укрэнерго прогнозирует еще больше отключений света на следующей неделе: причины

Есть все основания говорить, что ситуация с энергетической системой в Украине будет более сложной на следующей неделе. Такой прогноз объясняется двумя факторами. Как передает портал "Комментарии", детально об этом в интервью "УП" рассказал глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Глава "Укрэнерго" отметил, что на следующей неделе в Украине не удастся избежать отключений света для бытовых потребителей в связи с прогнозируемым ростом энергопотребления из-за жары, а также в результате выведения в ремонт очередного энергоблока АЭС.

Это приведет к тому, отмечает Владимир Кудрицкий, что в этот период ситуация в украинской энергосистеме "будет ощутимо сложнее", чем было на этой неделе.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня — еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС", — рассказал Кудрицкий.

Он уточнил, что это связано "именно с ремонтной кампанией".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя. Об этом сообщает "Financial Times".

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