Украинцев ожидает непростая зима с возможными длительными отключениями электроэнергии. Такой прогноз озвучил народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, в эфире телеканала Киев24.

Украину ожидают длительные отключения света зимой

По словам депутата, ситуация уже сейчас крайне напряженная из-за последствий военных действий и целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру. Зимой, с увеличением потребления электроэнергии и возможными новыми повреждениями, ситуация может значительно ухудшиться.

"Среднестатистический сценарий — это при температуре за минус десять градусов, мы можем быть со светом по 12-14 часов, а по 10 часов в сутки мы можем быть без света", — сказал он.

Нагорняк призвал граждан не только обратить внимание на тарифы, но и задуматься о том, как подготовиться к тяжелой зиме, учитывая продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее “Комментарии” писали, что Харьков больше не может снабжать себя электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры и вынужден получать электричество из других городов, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, речь идет об очень сложной ситуации, которая находится на грани критической. Он подчеркнул, что невозможно войти в зимний сезон с такой системой энергообеспечения, ведь от нее зависит вся коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин сообщил , зачем он уничтожает Харьковскую область.