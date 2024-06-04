logo

BTC/USD

68962.21

ETH/USD

3764.83

LTC/USD

81.84

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зимние отключения света могут достигать 10 часов в сутки: прогноз депутата
commentss НОВОСТИ Все новости

Зимние отключения света могут достигать 10 часов в сутки: прогноз депутата

Украину ожидают длительные отключения света зимой

сегодня, 13:20
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Украинцев ожидает непростая зима с возможными длительными отключениями электроэнергии. Такой прогноз озвучил народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, в эфире телеканала Киев24.

Зимние отключения света могут достигать 10 часов в сутки: прогноз депутата

Украину ожидают длительные отключения света зимой

По словам депутата, ситуация уже сейчас крайне напряженная из-за последствий военных действий и целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру. Зимой, с увеличением потребления электроэнергии и возможными новыми повреждениями, ситуация может значительно ухудшиться.

"Среднестатистический сценарий — это при температуре за минус десять градусов, мы можем быть со светом по 12-14 часов, а по 10 часов в сутки мы можем быть без света", — сказал он.

Нагорняк призвал граждан не только обратить внимание на тарифы, но и задуматься о том, как подготовиться к тяжелой зиме, учитывая продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее “Комментарии” писали, что Харьков больше не может снабжать себя электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры и вынужден получать электричество из других городов, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, речь идет об очень сложной ситуации, которая находится на грани критической. Он подчеркнул, что невозможно войти в зимний сезон с такой системой энергообеспечения, ведь от нее зависит вся коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин сообщил , зачем он уничтожает Харьковскую область.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QBIOcelkxss
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости