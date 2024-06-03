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В Украине город-миллионник больше не может обеспечить себя электроэнергией

Харьков больше не может снабжать себя электроэнергией и вынужден просить помощи у других городов, отметил в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR городской голова Игорь Терехов

сегодня, 20:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Харьков больше не может снабжать себя электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры и вынужден получать электричество из других городов, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, речь идет об очень сложной ситуации, которая находится на грани критической. Он подчеркнул, что невозможно войти в зимний сезон с такой системой энергообеспечения, ведь от нее зависит вся коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.

В Украине город-миллионник больше не может обеспечить себя электроэнергией

Игорь Терехов

Терехов подчеркнул, что инвестиции в энергетическую отрасль нужны уже сейчас. Он сообщил о наличии договоренностей с правительством по субвенции на подготовку к отопительному сезону, которые будут направлены на приобретение когенерационных установок и генераторов.

Мэр также добавил, что Европейский банк реконструкции и развития уже направил Харькову проект такого соглашения, и он рассчитывает на эти средства для приобретения необходимого оборудования. По его словам, речь идет об очень сложном процессе, ведь такое оборудование производится несколько месяцев. По его словам, городские власти уже провели переговоры со всеми производителями этой продукции и забронировали определенную часть под наши гарантии. По его словам, этот процесс откладывать нельзя.

На предположение журналиста ERR о возможном вынужденном переселении части харьковчан зимой из-за недостаточного восстановления электроснабжения, Терехов ответил, что власти делают все возможное, чтобы обеспечить всех жителей города теплом. По его словам, то, что сейчас делают власти Харькова, ни один город в мире не делал, ведь нужно заново переработать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это есть всего несколько месяцев, добавил городской голова.

Кроме того, он добавил, что городские власти планируют — строить маленькие подстанции, которые невозможно все разрушить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин сообщил , зачем он уничтожает Харьковскую область.




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Источник: https://rus.err.ee/1609360325/mjer-harkova-v-intervju-err-otnoshenie-k-rossijanam-s-kazhdym-dnem-stanovitsja-vse-huzhe
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