На Западе выдали омрачающий прогноз: сколько в сутки украинцам придется сидеть без света

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Авторы материала отмечают, что ракетные и беспилотные атаки РФ в течение последних месяцев заставили энергетические компании ввести общенациональные отключения, одновременно пытаясь устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок электроэнергии.
Кроме того, два украинских чиновника на условиях анонимности заявили, что в результате субботнего обстрела было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена. Также они призвали украинцев готовиться к новой жизни "в темноте и холоде".
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
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