На Западе выдали омрачающий прогноз: сколько в сутки украинцам придется сидеть без света

На сегодняшний день Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что ракетные и беспилотные атаки РФ в течение последних месяцев заставили энергетические компании ввести общенациональные отключения, одновременно пытаясь устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок электроэнергии.

"Последние удары также были направлены на насосные установки для подземного хранения природного газа, используемые клиентами из ЕС. Хотя эти насосы можно легко заменить, нападения подчеркивают беспокойство относительно безопасности поставок газа зимой — как для внутреннего потребления, так и для экспорта в блок", — говорится в материале.

Кроме того, два украинских чиновника на условиях анонимности заявили, что в результате субботнего обстрела было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена. Также они призвали украинцев готовиться к новой жизни "в темноте и холоде".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



