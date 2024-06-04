Укрэнерго вводит специальные аварийные графики отключений: названы области

Как передает портал "Комментарии", Укрэнерго с 14:50 вторника ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины. В сообщении компании указано, что они применены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Специальный график аварийных отключений (СГАВ) применяется тогда, когда нужно срочно разгрузить энергосистему, простых графиков аварийных отключений (ГАВ) недостаточно и существует риск системной аварии.

СГАВ предусматривает возможность перерыва в энергоснабжении даже для объектов критической инфраструктуры.

"Несмотря на неоднократные требования Укрэнерго к облэнерго соблюдать доведенные до областей лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. Когда потребление значительно превысило лимиты, Укрэнерго вынуждено применило с 14:25, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах", – говорится в сообщении Укрэнерго.

Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к графику почасовых отключений (ГПВ).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения.

"После шести массированных атак на энергосистему есть значительная нехватка мощности. Энергетики работают над ликвидацией последствий, продолжаются ремонты. Однако система является чувствительной", — добавили в Минэнерго.



