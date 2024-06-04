Укрэнерго вводит специальные аварийные графики отключений: названы области

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Укрэнерго с 14:50 вторника ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины. В сообщении компании указано, что они применены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях и Киеве.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Специальный график аварийных отключений (СГАВ) применяется тогда, когда нужно срочно разгрузить энергосистему, простых графиков аварийных отключений (ГАВ) недостаточно и существует риск системной аварии.
СГАВ предусматривает возможность перерыва в энергоснабжении даже для объектов критической инфраструктуры.
Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к графику почасовых отключений (ГПВ).
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения.
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