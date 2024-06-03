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В Минэнерго огорчили прогнозом: что будет с отключениями света

В Минэнерго предупредили, что периоды отключений могут увеличиваться

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

В Минэнерго огорчили прогнозом: что будет с отключениями света

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения. 

"После шести массированных атак на энергосистему есть значительная нехватка мощности. Энергетики работают над ликвидацией последствий, продолжаются ремонты. Однако система является чувствительной", — добавили в Минэнерго.

Отметим, ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток. 

"Ситуация будет определяться тремя основными факторами. Первое – начиная с субботы, вышли в ремонт два энергоблока атомных электростанций. Это был плановый процесс, его невозможно отсрочить. Соответственно, у нас будет несколько меньше мощности в системе, чем было раньше. Второе – это два обстрела этой и прошлой ночью, из-за которых были повреждены определенные объекты энергетики, в частности несколько тепловых и гидроэлектростанций. Это означает, что эти поврежденные объекты будут нести меньшую нагрузку, чем до этого", – отметил Кудрицкий.

По его словам, третий фактор – это достаточно высокая температура воздуха, которая ожидается завтра и в течение всей следующей недели, до +32, например, в Киеве. Это означает, что потребление возрастет из-за более интенсивного использования систем кондиционирования. Поэтому дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений.




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Источник: https://t.me/energyofukraine/2334
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