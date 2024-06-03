В Минэнерго огорчили прогнозом: что будет с отключениями света

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения.
Отметим, ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.
По его словам, третий фактор – это достаточно высокая температура воздуха, которая ожидается завтра и в течение всей следующей недели, до +32, например, в Киеве. Это означает, что потребление возрастет из-за более интенсивного использования систем кондиционирования. Поэтому дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!