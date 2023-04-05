В Украине наложили арест на участки супруги Медведчука

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 17,5 млн грн.

Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука

"Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области, — сообщает СБУ. — Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса. Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом".

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К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. Он в течение 2004-2010 годов вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко. Еще в августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Ранее, по материалам СБУ, была арестована доля Марченко в металлургическом предприятии "Днепроспецсталь".

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