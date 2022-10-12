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В Украине началась новая эра: Резников рассказал, какие ПВО уже получил Киев – какие еще в дороге

Министр обороны анонсировал, что уже в скором времени в Украину прибудут американские NASAMS

сегодня, 10:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T уже на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Тwitter.

В Украине началась новая эра: Резников рассказал, какие ПВО уже получил Киев – какие еще в дороге

Украина получила ЗРК IRIS-T SLM. Фото: из открытых источников

Поставки новейший образцов средств ПВО Алексей Резников назвал новой эрой противовоздушной обороны Украины. Ведь западные союзники наконец-то отреагировали на просьбы Киева по предоставлению современных средств ПВО.

По словам главы оборонного ведомства, IRIS-T из Германии уже в Украине. На подходе американские NASAMS.

"Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральная обязанность защищать небо над Украиной, чтобы спасти наших людей", – написал Алексей Резников.

В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что Резников лично высказал слова благодарности своей коллеге немецкому министру обороны Кристин Ламбрехт за ее партнерство и твердую позицию в вопросе поддержки Украины.                                                                                  

Напомним, накануне в Минобороны Германии сообщили о поставках в Украину первой из четырех систем ПВО IRIS-T.

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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579941918720798720?s=46&t=9Ngrx9jZkFjDGwB-tOzHIg&fbclid=IwAR3-Mb9C3-Z0SNtuUacGIG-uNtfJ3BMnzggXo1A_3e5-JD2G4y_vi1UdT_w
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