Россия назвала имя главного организатора взрывов на Крымском мосту

Российская ФСБ обвинила в организации взрывов на Крымском мосту главу украинской разведки Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе российской спецслужбы.

Кирилл Буданов. Фото: УП

Взрывное устройство было якобы закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа "отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский город Русе.

К организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем якобы в Армению, как утверждает ФСБ, были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.

Груз якобы растаможили в Ереване, после чего отправили в Алаверди, где его подобрала московская фирма. DAF пересек КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе и разгрузился на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября "при содействии украинца и еще пяти установленных российских граждан" документы на груз снова были изменены, а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

В спецслужбе утверждают, что в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, "который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

Организатором взрыва на Крымском мосту ФСБ считает главу разведки Украины Кирилла Буданова.

Напомним, о пожаре, а затем и взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября.

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