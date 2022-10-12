logo

BTC/USD

19110.04

ETH/USD

1294.18

LTC/USD

52.48

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия назвала имя главного организатора взрывов на Крымском мосту
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия назвала имя главного организатора взрывов на Крымском мосту

Взрывное устройство было якобы закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах и отправлено из Одессы в болгарский город Русе

сегодня, 09:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российская ФСБ обвинила в организации взрывов на Крымском мосту главу украинской разведки Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе российской спецслужбы.

Россия назвала имя главного организатора взрывов на Крымском мосту

Кирилл Буданов. Фото: УП

Взрывное устройство было якобы закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа "отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский город Русе. 

К организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем якобы в Армению, как утверждает ФСБ, были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.

Груз якобы растаможили в Ереване, после чего отправили в Алаверди, где его подобрала московская фирма. DAF пересек КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе и разгрузился на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября "при содействии украинца и еще пяти установленных российских граждан" документы на груз снова были изменены, а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

В спецслужбе утверждают, что в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, "который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

Организатором взрыва на Крымском мосту ФСБ считает главу разведки Украины Кирилла Буданова.

Напомним, о пожаре, а затем и взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" - Крымский мост горит – украинцы в восторге: о чем говорит произошедшее.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!