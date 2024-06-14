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В Украине мобилизуют мужчин моложе 25 лет: кого забирают в армию

Отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также подпадают под мобилизацию

сегодня, 00:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет.

В Украине мобилизуют мужчин моложе 25 лет: кого забирают в армию

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам адвоката Ольги Леонтьевой, мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать в том случае, если военнообязанный считается резервистом.

"Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период. Третья категория — самая распространенная причина, почему ребят до 25 лет забирают на фронт", — рассказала юрист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сейчас продолжается наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Я считаю, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается. Но я еще раз повторяю: армагедона никакого не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", — сказал Кирилл Буданов. Главный разведчик отметил, что летнее наступление российской армии началось около месяца назад.



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Источник: https://focus.ua/ru
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