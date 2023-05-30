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В Украине хотят создавать так называемые Центры жизнестойкости: что известно

На территории Украины планируется запустить в работу Центры жизнестойкости. За основу примут опыт Израиля

сегодня, 12:50
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Белоокая Ира

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Анна Пророк, во время Украино-Израильского реабилитационного саммита, пишут "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

В Украине хотят создавать так называемые Центры жизнестойкости: что известно

В Украине могут появиться центры жизнестойкости. Иллюстративное фото

Такие просторы создадут в общинах. На базе центров будут консультировать, оказывать психологическую поддержку и услуги социального характера. Будет заниматься обслуживанием украинцев административная команда, волонтеры и менеджеры.


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"Сейчас мы разрабатываем создание плана 20 Центров жизнестойкости, в чем нам очень поможет опыт Израиля. Планируем охватить этими Центрами ориентировочно 3,6 млн человек", – сказала заместитель министра социальной политики.

Данный проект реализует Министерство социальной политики, пока он – пилотный.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Министр науки и образования Оксен Лесной решил отказаться от степени кандидата наук Кабинет министров утвердил механизм добровольного отказа от ученой степени — Лесной стал первым, кто испытал это на себе.

Напомним, "Комментарии" писали, — Почему вагнеровцы охотятся за автомобилями медиков и обстреливают стабилизационные пункты, — военный медик Наемникам из ППК "Вагнер" отдельно платят за убийства медиков. Стоимость таких зверств измеряется в сотнях долларов.

Читайте на сайте "Комментарии", — Вход в больницу, только при наличии российского паспорта: кафиры в Мелитополе прибегают к новым провокациям Во временно оккупированном Мелитополе началась новая волна принудительной паспортизации. Украинцев лишают всех прав на жизнь, на этот раз принялись за медицину.

 

 



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