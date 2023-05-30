В Украине хотят создавать так называемые Центры жизнестойкости: что известно

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Белоокая Ира
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Анна Пророк, во время Украино-Израильского реабилитационного саммита, пишут "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".
В Украине могут появиться центры жизнестойкости. Иллюстративное фото
Такие просторы создадут в общинах. На базе центров будут консультировать, оказывать психологическую поддержку и услуги социального характера. Будет заниматься обслуживанием украинцев административная команда, волонтеры и менеджеры.
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Данный проект реализует Министерство социальной политики, пока он – пилотный.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Министр науки и образования Оксен Лесной решил отказаться от степени кандидата наук Кабинет министров утвердил механизм добровольного отказа от ученой степени — Лесной стал первым, кто испытал это на себе.
Напомним, "Комментарии" писали, — Почему вагнеровцы охотятся за автомобилями медиков и обстреливают стабилизационные пункты, — военный медик Наемникам из ППК "Вагнер" отдельно платят за убийства медиков. Стоимость таких зверств измеряется в сотнях долларов.
Читайте на сайте "Комментарии", — Вход в больницу, только при наличии российского паспорта: кафиры в Мелитополе прибегают к новым провокациям Во временно оккупированном Мелитополе началась новая волна принудительной паспортизации. Украинцев лишают всех прав на жизнь, на этот раз принялись за медицину.
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