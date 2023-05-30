В Украине хотят создавать так называемые Центры жизнестойкости: что известно

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Анна Пророк, во время Украино-Израильского реабилитационного саммита, пишут "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".



В Украине могут появиться центры жизнестойкости. Иллюстративное фото

Такие просторы создадут в общинах. На базе центров будут консультировать, оказывать психологическую поддержку и услуги социального характера. Будет заниматься обслуживанием украинцев административная команда, волонтеры и менеджеры.

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"Сейчас мы разрабатываем создание плана 20 Центров жизнестойкости, в чем нам очень поможет опыт Израиля. Планируем охватить этими Центрами ориентировочно 3,6 млн человек", – сказала заместитель министра социальной политики.

Данный проект реализует Министерство социальной политики, пока он – пилотный.

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