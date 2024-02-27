В Третьей штурмовой сообщили о тяжелой ситуации возле Авдеевки: что там происходит

Представитель Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что ситуация под Авдеевкой очень тяжелая, кафиры круглосуточно и активно наступают.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

По информации заместителя командира в Telegram , главное направление, где сейчас оказывают давление россияне, есть отрезок по линии населенных пунктов Бердичи-Орловка.

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты. Относительно действий украинских сил — и наша Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а олицетворяют контратакующие мероприятие", — сообщил Максим Жорин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ пришлось оставить еще два населенных пункта вблизи Авдеевки . Украинским защитникам пришлось отойти от сел Степное и Северное под Авдеевкой. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сегодня сделал представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

При этом спикер подтвердил, что на Авдеевском направлении была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичева. Он также отметил, что ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Буданов рассказал, сколько военных попали в плен РФ во время выхода ВСУ из Авдеевки. Во время выхода ВСУ из Авдеевки в Донецкой области, когда окупать ценой огромные потери окружили город, в российский плен попало небольшое количество украинских бойцов. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Также главный разведчик Украины сообщил, что составлен список попавших в плен бойцов Сил обороны.