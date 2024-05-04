В Третьей штурмовой раскрыли план врага: для чего россияне могут ломануться на Харьковщину

Противник, конечно же, готовится к новому этапу продвижения своих войск. Он это сам не скрывает. Также это фиксирует, как украинская, так и западная разведка. Вероятно, одним из приоритетных направлений станет Харьковская область. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы "Ночной дозор" высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: из открытых источников

"Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Тем не менее, я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы перебросили силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий", — отметил Жорин.

Военный добавил, что у Украины не знает до конца планов врага, но понимает план, по которому он может пойти.

Отметим, ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "The Economist" заявил, что страна-агрессор готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Но у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода", считают в украинской разведке.

Представитель украинской разведки отметил, время начала наступления зависит от прочности украинской обороны на Донбассе, но предполагает, что основной толчок России начнется "в конце мая или начале июня".

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