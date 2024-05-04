Путин сильно спешит: стало известно, на сколько Россия за месяц увеличила свою армию

Украинская разведка обновила данные по количеству сухопутного состава российских войск, которые непосредственно вовлечены в войну, речь идет о 514 тысячах человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Замглавы ГУР добавил, что группировка РФ к северу от Харькова составляет 35 тысяч человек с планом расширения до 50-70 тысяч. Также враг планирует создать резерв в 15-20 тысяч, который будет находиться в дальнем тылу и может быть использован на нужном направлении.

В то же время издание Defense Express отметило, что главным в этом являются темпы увеличения количества захватчиков. Почти месяц назад Скибицкий заявил, что количество сухопутной компоненты противника составляет 474 тысяч, поэтому можно сказать, что за месяц прирост составил 40 тысяч.

"А, если брать более старые данные, то на конец 2023 года речь шла о 450-460 тысячах. То есть за первые пять месяцев 2024 года общее количество российской сухопутной компоненты, которая непосредственно вовлечена в войну, увеличилось на 54-64 тысячи человек", — отметили в материале.

В свою очередь по данным Генштаба ВСУ, в течение апреля потери армии РФ в живой силе составили примерно 27 тысяч человек, а с начала года эта цифра составила 84 тысячи. С учетом этих цифр можно сказать, что количество призванных в войска РФ с начала года по начало мая составляет примерно 140 тысяч, которые не только полностью компенсировали потери, но и увеличили российскую группировку.

"Отметим, что несмотря на действительно большие цифры они вполне коррелируются с заявлениями из самой РФ. В частности, в феврале 2024 года благодаря хвастовству Дмитрия Медведева, который официально значится заместителем председателя совета безопасности РФ, стало известно, что темп призыва в РФ в начале года составил 1060 новобранцев в сутки. Хотя еще осенью сообщались цифры, которые говорили о темпе 1725 человек в сутки", — отметили в Defense Express.

Журналисты добавили, что увеличение количества оккупантов удается без проведения "частичных мобилизаций", поэтому путь принуждения в дальнейшем остается еще одной возможностью РФ ускорить темпы мобилизации военнообязанных.

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