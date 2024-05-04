Путин сильно спешит: стало известно, на сколько Россия за месяц увеличила свою армию

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Кравцев Сергей
Украинская разведка обновила данные по количеству сухопутного состава российских войск, которые непосредственно вовлечены в войну, речь идет о 514 тысячах человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Замглавы ГУР добавил, что группировка РФ к северу от Харькова составляет 35 тысяч человек с планом расширения до 50-70 тысяч. Также враг планирует создать резерв в 15-20 тысяч, который будет находиться в дальнем тылу и может быть использован на нужном направлении.
В то же время издание Defense Express отметило, что главным в этом являются темпы увеличения количества захватчиков. Почти месяц назад Скибицкий заявил, что количество сухопутной компоненты противника составляет 474 тысяч, поэтому можно сказать, что за месяц прирост составил 40 тысяч.
В свою очередь по данным Генштаба ВСУ, в течение апреля потери армии РФ в живой силе составили примерно 27 тысяч человек, а с начала года эта цифра составила 84 тысячи. С учетом этих цифр можно сказать, что количество призванных в войска РФ с начала года по начало мая составляет примерно 140 тысяч, которые не только полностью компенсировали потери, но и увеличили российскую группировку.
Журналисты добавили, что увеличение количества оккупантов удается без проведения "частичных мобилизаций", поэтому путь принуждения в дальнейшем остается еще одной возможностью РФ ускорить темпы мобилизации военнообязанных.
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