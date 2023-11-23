В Токмаке оккупанты активизировали поиски информаторов ВСУ

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области, расположенном на Мелитопольском направлении, российские захватчики провели рейды среди местного населения в поисках информаторов Вооруженных сил Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Центр национального сопротивления.

В Токмаке россияне усилили рейды в посках украинского подполья. Фото из открытых источников

В Центре сообщили, что россияне продолжают искать украинское подполье на временно оккупированных территориях. В частности, в Токмаке Запорожской области оккупанты провели рейды в поисках информаторов Сил обороны Украины. Кроме того, российские военнослужащие искали взрывчатые вещества.

По информации Сопротивления, всего в Токмаке захватчики провели обыски более чем в 300 помещениях. Во время рейдов оккупанты перекрывали улицы города.

В Центре убеждены, что такие карательные меры россиян не увенчаются успехом, так как на оккупированных территориях они незваные гости, поэтому почти каждый местный житель настроен враждебно к ним.

В Центре также заверили оккупантов, что каждый участник репрессивных рейдов против украинцев будет наказан.

Ранее "Комментарии" писали, что российские военнослужащие в захваченном городе Токмак осваивают квартиры с отоплением, тогда как в городе в большинстве домов второй год подряд нет отопления. Оккупационная администрация Токмака уже второй год подряд провалила отопительный сезон, из-за чего большая часть жилищного фонда города остается без тепла. При этом оккупанты заселяются в самые комфортабельные дома.

Также портал "Комментарии" писал, что на фоне сообщений о наступлении россиян под Авдеевкой и на других участках фронта на втором плане осталось все еще продолжающееся украинское контрнаступление.

