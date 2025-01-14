В ТЦК раскрыли правду: куда отправляют служить мужчин старше 50 лет

У ТЦК и СП есть перечень руководящих документов, которые предписывают мобилизовать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в городе Киеве.

ТЦК. Фото из открытых источников

Лариса Козак заверила, что в соответствии с установками и руководящими документами ТЦК обычно военнообязанных такого возраста считают пригодными к несению службы в частях обеспечения.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", — заявила спикер.

При этом она утверждает, что люди такой возрастной группы получают должности водителей, логистов, тыловиков.

"Комментарии" сегодня писали — граждане Украины, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля. В противном случае им грозит штраф. Об этом в интервью изданию "Про все" рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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Также издание "Комментарии" сообщало – юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона о военном учете, получат штраф в размере 17 тыс. грн. Соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" внесли народные депутаты.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге о принятии законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона рассказал, что есть определенные новинки, касающиеся военного учета 17-летних.



