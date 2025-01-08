В ТЦК дали разъяснение: действительно ли теперь разрешена мобилизация работников с "бронью"

Бронирование работника критически важного предприятия является всего лишь одним из пунктов для предоставления ему отсрочки от службы в армии. В случае бронирования через портал "Дія" отсрочка оформляется автоматически, если же оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы. Только после этого работник может получить отсрочку от призыва. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин, пишет "Телеграф".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП объяснил, предприятие бронирует своих работников без участия ТЦК, а затем оформляет им отсрочку. Спикер подчеркнул, что это задача руководителя предприятия.

"Руководитель предприятия знает — критическое оно или нет и сколько людей он может забронировать. И руководитель предприятия обязан забронировать этих людей и оформить им отсрочку", – отметил Роман Истомин.

Он добавил, что предприятие должно направить в ТЦК следующие документы на своих работников: ходатайство руководителя на оформление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.

Роман Истомин обратил внимание, что ТЦК предоставляют отсрочку на 90 дней, а затем ее можно продлить. В то же время для предприятий, которые бронируют своих работников через "Дію", отсрочка предоставляется автоматически, и для некоторых из них срок может достигать до 1 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 28 февраля некоторых забронированных мужчин могут мобилизовать, поскольку бронирование для всех военнообязанных по стране завершается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.



