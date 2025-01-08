Конец бронированию для всех военнообязанных: что изменится в мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После 28 февраля некоторых забронированных мужчин могут мобилизовать, поскольку бронирование для всех военнообязанных по стране завершается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Политик уточнил, если предприятие теряет статус критичности или не отвечает его критериям, то забронированные работники этого предприятия также теряют бронирование.
Как отметил нардеп, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки идут на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время для перебронирования работников.
Парламентарий отмечает, что областная военная администрация, устанавливает мобилизационную задачу учитывая потребности Министерства обороны и возможности предприятия. По словам Федиенко, во время последних проверок ОВА соответствия таких предприятий в части способности некоторые из них потеряли МЗ. В то же время работники в то время остались забронированными.
Нардеп напомнил, что бронирование работника устанавливается Министерством экономики. И даже если предприятие на время теряло мобилизационное задание, бронирование работника оставалось в силе.
Читайте на портале "Комментарии" — ТЦК теперь может мобилизовать забронированных работников: в Раде сделали заявление.
Новости