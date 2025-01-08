Конец бронированию для всех военнообязанных: что изменится в мобилизации

После 28 февраля некоторых забронированных мужчин могут мобилизовать, поскольку бронирование для всех военнообязанных по стране завершается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Политик уточнил, если предприятие теряет статус критичности или не отвечает его критериям, то забронированные работники этого предприятия также теряют бронирование.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", – говорит Александр Федиенко.

Как отметил нардеп, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки идут на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время для перебронирования работников.

"Мобилизационная задача (МЗ) бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора, для производства номенклатуры, понимания объемов производства необходимой продукции, для военных. МЗ должно устанавливаться с учетом мощности предприятий, то есть быть таким, какое предприятие может выполнить", – объяснил Федиенко.

Парламентарий отмечает, что областная военная администрация, устанавливает мобилизационную задачу учитывая потребности Министерства обороны и возможности предприятия. По словам Федиенко, во время последних проверок ОВА соответствия таких предприятий в части способности некоторые из них потеряли МЗ. В то же время работники в то время остались забронированными.

Нардеп напомнил, что бронирование работника устанавливается Министерством экономики. И даже если предприятие на время теряло мобилизационное задание, бронирование работника оставалось в силе.

"К сожалению, дальше все сложнее и сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий и мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ. Поэтому после 28 февраля какой-то процент забронированных военнообязанных будет мобилизован в Вооруженные силы Украины, другие военные формирования. Возможно, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы присоединиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга, действующее законодательство это позволяет", – подчеркнул он.

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