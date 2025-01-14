Уже с февраля от ТЦК можно получить новый штраф: детали

Граждане Украины, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля. В противном случае им грозит штраф. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Про все" рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

ТЦК. Фото из открытых источников

Спикер отметила, что людям со статусом "ограниченно годный" выдают повестки для прохождения ВВК. Также военнообязанные могут самостоятельно обратиться в ТЦК без повестки.

Алина Кривошея рассказала, что, когда ТЦК встречает человека со статусом "ограниченно годный", то ему могут выписать повестку или рекомендуют обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК.

По словам пресс-секретаря, уже с 6 февраля тем, кто не прошел комиссию вовремя, начнут начислять штрафы.

"Размер штрафа одинаков для всех и составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, если причина пропуска является уважительной, начальник ТЦК может принять решение не накладывать штраф", — пояснила пресс-секретарь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона о военном учете, получат штраф в размере 17 тыс. грн. Соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" внесли народные депутаты.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге о принятии законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона рассказал, что есть определенные новинки, касающиеся военного учета 17-летних.



