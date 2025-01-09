ТЦК заставит 17-летних уплатить 17 тыс. грн штрафа: в чем причина

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Кречмаровская Наталия
Юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона о военном учете, получат штраф в размере 17 тыс. грн. Соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" внесли народные депутаты.
Иллюстративное фото
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге о принятии законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона рассказал, что есть определенные новинки, касающиеся военного учета 17-летних.
Он добавил, что молодые люди, которым исполнится 17 лет и находящиеся за границей, могут до 31 августа стать на учет через электронные коммуникации.
По его словам, 17-летние юноши будут платить 17 тысяч гривен штрафа, если не станут на учет.
Напомним, что в Днепре во время мобилизационных мероприятий, как писал портал "Комментарии", произошел громкий скандал.
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