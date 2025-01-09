ТЦК заставит 17-летних уплатить 17 тыс. грн штрафа: в чем причина

Юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона о военном учете, получат штраф в размере 17 тыс. грн. Соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и службе" внесли народные депутаты.

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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге о принятии законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона рассказал, что есть определенные новинки, касающиеся военного учета 17-летних.

"Если 17-летний гражданин не выполнил требования закона и до 31 августа 2024 года не встал на военный учет, то он может встать на учет исключительно после самостоятельного прибытия в ТЦК и СП. То есть до 31 августа он может встать на учет через электронные коммуникации — "Резерв+", "Армия+" и через Дию", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что молодые люди, которым исполнится 17 лет и находящиеся за границей, могут до 31 августа стать на учет через электронные коммуникации.

"Мы лишь предусмотрели возможность для тех граждан Украины, которым до 31 августа текущего года исполняется 18 лет, стать на военный учет призывников, упростив эту процедуру. После вступления этого закона в силу те, кому исполняется 17 лет, не должны будут физически прибывать в ТЦК и СП, а смогут пользоваться электронными коммуникациями для того, чтобы встать на военный учет и пройти соответствующие процедуры", – отметил он.

По его словам, 17-летние юноши будут платить 17 тысяч гривен штрафа, если не станут на учет.

Напомним, что в Днепре во время мобилизационных мероприятий, как писал портал "Комментарии", произошел громкий скандал.



