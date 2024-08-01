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В стране НАТО нашли обломки российских дронов

На территории Румынии обнаружили новые обломки российских беспилотников.

сегодня, 08:13
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Slava Kot

Министерство обороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки российских дронов в районе Чеаталькиойскиой коммуны вблизи украинской границы. В румынском министерстве осудили российские нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру.

В стране НАТО нашли обломки российских дронов

Российский дрон. Фото из открытых источников

После нескольких обнаруженных обломков российских дронов вблизи города Тульча румынские специалисты продолжили поиски украинского приграничья и 31 июля нашли новые остатки российской военной техники.

"31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеаталькиойскиой коммуны. Введены стандартные операционные процедуры для таких ситуаций", — сообщили в Минобороны Румынии.

Министерство обороны отметило, что все обломки были найдены вне населенных пунктов и от них не пострадали люди или местная инфраструктура. Также румынские специалисты опровергли информацию о якобы разбившихся российских дронах в пределах нескольких румынских сел вблизи границы.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных РФ на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", — подчеркнули в стране НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Румынии, когда Украина сообщила, что российские беспилотники пересекли воздушное пространство страны НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что в Румынии объяснили, почему не могут сбивать российские беспилотники над Украиной. По словам премьер-министра Марчела Чолаку, для этого Румынии придется обстреливать Украину.




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