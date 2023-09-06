В стране ЕС готовятся к новой волне украинских беженцев: сколько готовят мест

В Нидерландах готовятся к прибытию большего количества беженцев из Украины. По предварительным прогнозам, до 1 февраля 2024 года в страну может прибыть еще до 100 тысяч граждан Украины, которые будут спасаться от войны. Правительство уже занимается тем, что готовит места для размещения и постоянного проживания украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "telegraaf.nl".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Нидерланды уже подготовили 81 тысячу мест для приема украинских беженцев, но мэрам городов поставлена задача довести это количество как минимум до 90 тысяч.

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При этом глава Совета Безопасности Воутер Колфф прогнозирует, что может потребоваться еще больше жилья. В правительстве осторожно называют цифру в 100 тысяч. Именно столько ожидают граждан Украины только в одной стране ЕС.

Часть тех беженцев, которые уже раньше прибыли в страну проживает у частных лиц. Другая часть получила жилье от властей страны.

Отметим, за первое полугодие 2023 года еще от 300 до 500 тысяч украинцев покинули пределы Украины, выехав из страны. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, который проводила компания Info Sapiens. Эксперты прогнозируют, что в зависимости от сценария развития событий, могут остаться за границей от 1,3 до 3,3 миллионов украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.



