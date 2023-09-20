В странах G7 готовятся к длительной войне в Украине: СМИ узнали сроки

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Slava Kot
Страны входящие в "Большую Семерку" начинают менять свои планы по войне в Украине и готовятся к длительной борьбе против российской агрессии. По их мнению, война может длиться 6-7 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.
Война в Украине будет продолжаться 6-7 лет, считают страны G7. Фото из открытых источников
Союзники Украины все больше говорят о затяжной войне против России. На Западе начинают указывать на стоимость расходов на поддержку Украины. Однако мировые лидеры и дальше говорят о необходимости помогать Киеву.
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Президент США подчеркнул, что мир должен противостоять агрессии России для сдерживания потенциальных режимов к подобным шагам, предпринятых руководством РФ. Кроме того, Байден отметил, что Соединенные Штаты и партнеры будут продолжать поддерживать Украину и ее народ, борющийся за территориальную целостность и свою свободу. Таким образом, союзники Украины уже начинают готовиться к долговременной войне.
Европейские чиновники подчеркивают, что сложно будет продолжать поддержку Украины, однако если разработать стратегию действий, то есть шанс на успех.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что говорили мировые лидеры о войне в Украине на Генассамблее ООН.
Также "Комментарии" писали о президенте Польши, который назвал единственную гарантию мира для Украины.
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Ігор
сегодня, 10:25
Та й справді, це ж народ України обрав довготривалу війну. Як у КНДР. Звісно, його і треба підтримувати. І наш корумпований, войовничий Вождь, який вже з народження був сміливим вояком, буде багато років вести нас до кордонів 1991.