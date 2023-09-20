В странах G7 готовятся к длительной войне в Украине: СМИ узнали сроки

Страны входящие в "Большую Семерку" начинают менять свои планы по войне в Украине и готовятся к длительной борьбе против российской агрессии. По их мнению, война может длиться 6-7 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Война в Украине будет продолжаться 6-7 лет, считают страны G7. Фото из открытых источников

Союзники Украины все больше говорят о затяжной войне против России. На Западе начинают указывать на стоимость расходов на поддержку Украины. Однако мировые лидеры и дальше говорят о необходимости помогать Киеву.

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Президент США подчеркнул, что мир должен противостоять агрессии России для сдерживания потенциальных режимов к подобным шагам, предпринятых руководством РФ. Кроме того, Байден отметил, что Соединенные Штаты и партнеры будут продолжать поддерживать Украину и ее народ, борющийся за территориальную целостность и свою свободу. Таким образом, союзники Украины уже начинают готовиться к долговременной войне.

"Война может продолжаться еще шесть-семь лет и союзники должны финансово планировать, чтобы продолжать поддерживать Киев в столь длительном конфликте", — сказал представитель одной из стран G7, которого цитирует Bloomberg.

Европейские чиновники подчеркивают, что сложно будет продолжать поддержку Украины, однако если разработать стратегию действий, то есть шанс на успех.

"Это будет нелегко. Это оказывает большое давление на общества, на правительства из-за различных выборов в Европе. Но имея эту среднесрочную стратегию долгосрочной поддержки Украины, это в конечном счете поможет нам добиться успеха", — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что говорили мировые лидеры о войне в Украине на Генассамблее ООН.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши, который назвал единственную гарантию мира для Украины.