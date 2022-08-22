В США рассказали, сможет ли РФ захватить больше территорий в ближайшие месяцы

Из-за того, что не удается выделить необходимое количество ресурсов и агрессора продолжает испытывает дефицит сил – у России не получится захватить новые территории в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказали американские военные аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что полномасштабное наступление России на Донбассе потеряло изначальный импульс и обороты. В конце июля у России были перспективы серьезно нарастить наступление, но они не оправдались. Россияне не способны сегодня достичь новых успехов и взять Бахмут и Авдеевку, где идут ожесточенные бои. Это лишний раз подтверждает серьёзные проблемы в российской армии, которая не способна превратить тактически успехи в оперативные.

В ISW отмечают, оккупантам не удалось воспользоваться тактическими провалами украинских военных, чтобы маневрировать в тыловые районы или же ударить по украинским позициям, чем вывести из строя большую часть украинской техники. Это один из главных недостатков, который мешает россиянам добиться успехов в ближайшие месяцы. Россиянам вновь может улыбнуться удача только после того, как прибудут новые силы, и россияне одержат победы на поле боя.

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