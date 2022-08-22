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В США рассказали, сможет ли РФ захватить больше территорий в ближайшие месяцы

Россияне вынуждены были давать украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки

22 августа 2022, 09:00 comments1202
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за того, что не удается выделить необходимое количество ресурсов и агрессора продолжает испытывает дефицит сил – у России не получится захватить новые территории в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказали американские военные аналитики Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, сможет ли РФ захватить больше территорий в ближайшие месяцы

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что полномасштабное наступление России на Донбассе потеряло изначальный импульс и обороты. В конце июля у России были перспективы серьезно нарастить наступление, но они не оправдались. Россияне не способны сегодня достичь новых успехов и взять Бахмут и Авдеевку, где идут ожесточенные бои. Это лишний раз подтверждает серьёзные проблемы в российской армии, которая не способна превратить тактически успехи в оперативные.                                                                                                                                                                              

В ISW отмечают, оккупантам не удалось воспользоваться тактическими провалами украинских военных, чтобы маневрировать в тыловые районы или же ударить по украинским позициям, чем вывести из строя большую часть украинской техники. Это один из главных недостатков, который мешает россиянам добиться успехов в ближайшие месяцы. Россиянам вновь может улыбнуться удача только после того, как прибудут новые силы, и россияне одержат победы на поле боя.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-21
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Обсуждения

Бог

22 августа 2022, 18:33

Не смешите мои тапочки.Для России главное-максимально сохранить личный состав,когда то СССР обвиняли в заваливании трупами,теперь опять все не так у тупых укрокритиканов.Она выбивает-денацифицирует укрорейх.Кстати,без повальных мобилизаций.А укры могут только террористические акты устраивать-страна-террорист,как и их предшественники-козаки-обычные террористы в сегодняшних понятиях.


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