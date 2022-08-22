В Генштабе назвали направление, где враг получил частичный успех

Неспокойной продолжает оставаться обстановка на юге Украины. Так, на Николаевском направлении россияне вели штурм в районе Благодатного и добились частичного успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: GETTY

В сводке сообщается, что практически без изменений обстановка на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Здесь враг предпринимает попытки провоцировать ВСУ, не давая украинским защитникам пробросить дополнительные сила на восток и юг Украины.

На Харьковском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил стрелять у Дибровного, Мазановки и Долины. Пытался наступать в направлениях Довгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении были обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается наступать в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг стрелял из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурм в направлениях Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении были артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огненное поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка — Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Большое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоолександровка и Партизанское. Нанес авиаудары вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

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