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Освободить Херсон без контрнаступления ВСУ: эксперт озвучил возможность

Россияне, оставшиеся на правом берегу Днепра в Херсоне, рискуют оказаться в так называемом "огневом мешке"

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники могут использовать уникальная возможность – разгромить многотысячную группировку российских захватчиков на правобережье Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал военный эксперт Олег Жданов.

Освободить Херсон без контрнаступления ВСУ: эксперт озвучил возможность

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Эксперт отметил, благодаря продуманным тактическим действия ВСУ удалось создать ситуацию, когда оккупанты, находящиеся на правом берегу Днепра в Херсоне, оказались в так называемом "огневом мешке". Эту вражескую группировку украинские военные имеют возможность полностью уничтожить, при этом, чтобы выполнить эту задачу нужно потратить небольшое количество сил и ресурсов.

Олег Жданов допустил, что анонсированного ранее контрнаступления ВСУ на юге страны пока может и не быть. Чтобы сохранить человеческие ресурсы и минимизировать расход боекомплекта украинская армия может "планомерно выносить эту группировку". Чем больше удастся уничтожить, тем меньше у россиян будет возможности обороняться. 

По словам эксперта, украинские войска могут создать для врага такую ситуацию, что будет полностью разорвана логистическая цепочка, когда не будет боеприпасов, когда не будет топлива, а, как известно, танк с пустым баком стрелять не будет. То же самое касается и российских солдат. Когда у такого воина закончатся снаряды, то он, находясь в окопе, будет думать не о том, как выстрелить в противника, а о том, как спастись. 

Жданов считает, что при таком раскладе ВСУ будут полезны лишь дистанционные методы, когда авиация и артиллерия сделают свое дело на расстоянии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P5MEqCdjOHI&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE
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