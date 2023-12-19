В США рассказали, куда оккупанты перебрасывают бронетехнику, чтобы прорвать оборону ВСУ

Украинские защитники за минувшие сутки пытались продвинуться на западе Запорожской области, в то же время оккупанты продолжают давление на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок, не отступая от цели – прорвать оборону ВСУ и выбить украинцев с левого берега Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Американского института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты пишут, что российские источники утверждали, что украинские силы совершали наземные атаки на западе Запорожской области 18 декабря — севернее Новопрокоповки и возле Вербового.

В то же время украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, хотя российские силы недавно незначительно продвинулись в этом районе.

"Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в Крынках... Российские военкоры утверждали, что под Крынками продолжаются бои, а вблизи населенного пункта российские войска начали использовать бронетехнику. На кадрах, опубликованных 18 декабря, якобы видно, как украинский беспилотник наносит удар по российскому основному боевому танку Т-90 вблизи Крынок", — говорится в сообщении.

В то же время российские силы продолжают страдать от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.

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