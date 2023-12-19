Россия хочет захватить новые города в двух областях: Сырский раскрыл детали

Российские захватнические войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия врага. Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", – рассказал генерал.

По его словам, цель врага на этом направлении понятна – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

Командующий Сухопутных войск добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

"Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники", – отметил Сырский.

В то же время, "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", – добавил он.

Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная. Украинским защитникам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага.

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