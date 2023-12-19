Россия хочет захватить новые города в двух областях: Сырский раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, цель врага на этом направлении понятна – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.
Командующий Сухопутных войск добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.
В то же время, "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", – добавил он.
Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная. Украинским защитникам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага.
Также издание "Комментарии" сообщало – в 2024 году будет "значительный сдвиг": президент Чехии озвучил прогноз по войне в Украине.
Обсуждения
Новости