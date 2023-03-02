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В США рассказали, какой провокацией Россия попытается остановить контрнаступление ВСУ

Оккупанты намерены использовать захваченную ими АЭС для шантажа мирового сообщества, считают в Институте изучения войны

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска могут попробовать сдержать предстоящее контрнаступление ВСУ, решившись на провокации и создав угрозы вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке американского Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, какой провокацией Россия попытается остановить контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что в феврале не состоялась плановая ротация участников наблюдательной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 10 февраля организация объявила, что не может обновить состав миссии по соображениям безопасности.


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Гауляйтер оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов 1 марта обвинил западные спецслужбы в срыве плановой ротации миссии МАГАТЭ – якобы с целью обвинить Россию в препятствовании работе миссии.

Проанализировав этот контекст, аналитики ISW допустили, что Кремль намерен использовать персонал миссии МАГАТЭ, застрявший на станции, в качестве заложников для давления на международное сообщество с требованием признать российское право собственности на станцию.

"Российская оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", – считают в Институте.

Читайте также на портале "Комментарии" — ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре.

Также издание "Комментарии" сообщало – прогноз на весну: что ждет Украину на всех фронтах – какие шансы ВСУ таки пойти в наступление/



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-1-2023
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