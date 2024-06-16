В США рассказали, как Путин пытался сорвать Саммит мира

Российский диктатор Владимир Путин своей речью со словами о якобы "готовности к переговорам" пытался сорвать проведение Саммита мира в Швейцарии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики Института изучения войны указывают, что Путин выступил перед Саммитом мира, чтобы сорвать международную встречу.

"Путин специально очертил свои требования по "мирным" переговорам в Украине за день до начала Глобального саммита мира, чтобы взорвать поддержку Западом законных требований Украины к России", — говорится в отчете ISW.

По их анализу это частично удалось российскому диктатору, ведь некоторые страны вместо того, чтобы действовать в рамках Саммита мира по усилению помощи Украине для прекращения войны начали активно говорить об отсутствии России.

Попытки Путина сорвать Саммит мира признали несколько западных чиновников. Вице-президент США Камала Харрис сказала, что заявления российского диктатора не были призывом к мирным переговорам, а лишь требовали "капитуляции Украины". Канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что, несмотря на заявления Путина, Россия сама отвергает все коллективные международные предложения по окончанию войны в Украине.

Кроме того, представитель США в ООН Роберт Вуд указал, что Россия специально созвала заседание Совета Безопасности ООН за день до Саммита мира. По его словам, это была попытка Путина отвлечь международное сообщество от саммита и войны России в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о возможности мирных переговоров с Россией и назвали основные условия.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских союзников на "мирное предложение", озвученное российским диктатором Владимиром Путиным.