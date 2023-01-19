logo

BTC/USD

21005.59

ETH/USD

1548.66

LTC/USD

83.92

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США отреагировали на угрозы Медведева начать ядерную войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В США отреагировали на угрозы Медведева начать ядерную войну

Государственный департамент США отреагировал на необдуманные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева, пригрозившего ядерной войной.

19 января 2023, 23:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу ядерной войной, если его страна терпит поражение в Украине. На подобные заявления российского политика ответили в администрации президента США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.

В США отреагировали на угрозы Медведева начать ядерную войну

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Кремль все больше волнуется, что Запад поставляет танки в Украину и таким образом ВСУ могут нанести решающее поражение Путину. В агонии страха заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил союзникам Украины, что Россия может начать ядерную войну.

"Проигрыш ядерной страны в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные страны не проигрывали больших конфликтов, от которых зависела их судьба", — сказал российский политик.

На такие необдуманные слова отреагировал представитель Госдепа Ведант Патель, который отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие.

"Это не первый случай, когда мы видим такую риторику со стороны России в широком смысле. Мы считаем, что провокационная риторика по ядерному оружию не только опасна, она опрометчива, ее следует избегать", — сказал Патель и добавил, что "ядерную войну не можно выиграть и его никогда нельзя начинать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев отреагировал на встречу президентов Украины, Польши и Литвы во Львове.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Финляндии сравнил действия Путина с позорным поражением Сталина, когда диктатор СССР потерял более 100 тыс. военных воюющих против небольшой страны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.yahoo.com/russia-suggests-defeat-ukraine-could-180547101.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKt-RhjLfdm0PX5QiTU-c7gEKXPS6dn4Efr8a89-Qq9Q7IqPNzbUkl6Lp8vm53Xw-My2y8hbKIoyTUkInRp4_TJKHQERGi4UHLV
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!