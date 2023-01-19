В США отреагировали на угрозы Медведева начать ядерную войну

Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу ядерной войной, если его страна терпит поражение в Украине. На подобные заявления российского политика ответили в администрации президента США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo News.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Кремль все больше волнуется, что Запад поставляет танки в Украину и таким образом ВСУ могут нанести решающее поражение Путину. В агонии страха заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил союзникам Украины, что Россия может начать ядерную войну.

"Проигрыш ядерной страны в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные страны не проигрывали больших конфликтов, от которых зависела их судьба", — сказал российский политик.

На такие необдуманные слова отреагировал представитель Госдепа Ведант Патель, который отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие.

"Это не первый случай, когда мы видим такую риторику со стороны России в широком смысле. Мы считаем, что провокационная риторика по ядерному оружию не только опасна, она опрометчива, ее следует избегать", — сказал Патель и добавил, что "ядерную войну не можно выиграть и его никогда нельзя начинать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев отреагировал на встречу президентов Украины, Польши и Литвы во Львове.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Финляндии сравнил действия Путина с позорным поражением Сталина, когда диктатор СССР потерял более 100 тыс. военных воюющих против небольшой страны.

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