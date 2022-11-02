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В США отреагировали на данные о переброске Россией "Кинжалов" в Беларусь

США не подтверждают разведданные Британии

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

США не имеют подтверждений тому, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби во время общения с журналистами.

В США отреагировали на данные о переброске Россией "Кинжалов" в Беларусь

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что у США на сегодняшний день не т информации, которая бы подтверждала готовность белорусских военных ввязываться войну против Украины.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", — отметил Джон Кирби.

Стоит отметить, вчера британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены.

В ВСУ уже также отреагировали, заявив, что ракеты "Кинжал", которые Россия может перебрасывать в Беларусь, не несут дополнительной угрозы Украине. При этом, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, намного больше угрозы может исходить от новых иранских ракет, которые вскоре может получить Россия.                                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев пригрозил Украине ядерным ударом и впервые признал, что РФ может распасться, если Кремль проиграет в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало — враг наступает с удвоенной силой: в ISW назвали направление, где россияне пытаются окружить ВСУ и прорвать линию обороны.




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Источник: https://www.youtube.com/c/WhiteHouse/videos
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