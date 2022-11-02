В США отреагировали на данные о переброске Россией "Кинжалов" в Беларусь

США не имеют подтверждений тому, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби во время общения с журналистами.

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что у США на сегодняшний день не т информации, которая бы подтверждала готовность белорусских военных ввязываться войну против Украины.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", — отметил Джон Кирби.

Стоит отметить, вчера британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены.

В ВСУ уже также отреагировали, заявив, что ракеты "Кинжал", которые Россия может перебрасывать в Беларусь, не несут дополнительной угрозы Украине. При этом, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, намного больше угрозы может исходить от новых иранских ракет, которые вскоре может получить Россия.

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Также издание "Комментарии" сообщало — враг наступает с удвоенной силой: в ISW назвали направление, где россияне пытаются окружить ВСУ и прорвать линию обороны.





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