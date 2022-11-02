Наступают с удвоенной силой: в ISW назвали направление, где россияне пытаются окружить ВСУ

В последние дни существенно обострилась обстановка на Донбассе, где усилились бои. Российские войска пытаются прорвать линию обороны ВСУ на бахмутском и авдеевском направлениях. Это подтверждается в официальной сводке Генштаба ВСУ. Украинцы пока держать оборону и не дают противнику достичь своей цели, но Россия продолжает усиливать давление, в частности, используя тяжёлую артиллерию, которую применяет против мирного населения, обстреливая города. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Аналитики отмечают, накануне в сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские оккупационные силы наступают на бахмутском и авдеевском направлениях. Силы обороны пытаются удерживать позиции вблизи Бахмута, тогда как противник из артиллерии гвоздя по населенных пунктах на линии соприкосновения, в частности в Авдеевке.

По данным аналитиков, в 13-километровой зоне в районе Бахмута — вблизи поселка Опытное и города Соледар, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. В сети появились кадры с геолокацией в пгт Зайцево, на которых зафиксирован ближний бой между Силами обороны и "вагнеровцами". А также данные от украинских защитников об эвакуации гражданского населения из села Клещиевка всего в девяти километрах от Бахмута.

Аналитики ISW со ссылкой на российские источники отмечают проведение наступательных операций в окрестностях Донецка и на авдеевском направлении. Боевики так называемой ДНР штурмовали позиции Сил обороны Украины в поселок Невельское, в 25 километрах от областного центра, и захватили пленных. Продолжаются бои в селах Первомайское и Водяное. Российские источники также утверждают, что оккупационным войскам удалось продвинуться в Марьинке, однако оценивать результаты в этом направлении еще рано.

Напряженная ситуация на угледарском направлении. Представитель оккупационных властей в Донецкой области Даниил Бессонов заявил, что российские силы пытаются захватить села Павловка и Новомихайловка, расположенные в 20-километровой зоне возле города Угледар. Пока российские источники сообщают, что уже установлен контроль над половиной Павловки, а действия вокруг Новомихайловки никакого результата не дали. Между тем, ВСУ продолжают удерживать левый берег реки Кашлагач и перегруппировываются. Вероятно, подразделения РФ пытаются окружить украинцев в этом районе. Вблизи Угледара вероятно действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты Восточного военного округа РФ.

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