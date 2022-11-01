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В Британии предупреждают Украину об опасности: какие ракеты Россия завезла в Беларусь

Россияне, вероятно, завезли в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Есть большая вероятность, что с Беларуси российские войска будут наносить удары по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Россия завезла эти ракеты на белорусские аэродромы. При этом использовать эти ракеты в неограниченном количестве россияне не смогут, так как запасы этих дорогостоящих ракет в РФ заканчиваются. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

В Британии предупреждают Украину об опасности: какие ракеты Россия завезла в Беларусь

Российский самолет. Фото: wikipedia

Свои разведданные британская разведка подкрепляет спутниковыми снимками с аэродрома Мачулищи, где припаркованы два истребителя МиГ-31К, которые способны нести ракеты "Кинжал".

В Британии отмечают, что возле самолетов хранился контейнер, который, вполне вероятно, связан с баллистическими ракетами воздушного базирования "Кинжал".

По информации Минобороны Британии, эти ракеты Россия использует в войне против Украины, но запасы эти ракет весьма ограничены. Поэтому россияне стараются использовать эти ракеты весьма ограничено.

Также британские аналитики допускают, что переброска ракет "Кинжал" в Беларусь – это еще и сигнал России Западу о том, что Минск становится все более вовлеченным в войну против Украины.

Отмечается, что Россия использует эти ракеты с 2018 года, однако ранее их не фиксировали в Беларуси.

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Источник: https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1587325946985684993?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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