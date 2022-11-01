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Путин заявил о мести Украине

Президент России считает, что массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Массированный ракетный удар по критически важной инфраструктуре Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент РФ Путин на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос журналиста.

Путин заявил о мести Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Являются ли массированные удары по территории Украины ответом на недавние события в Севастополе?", – спросил журналист.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – ответил российский президент.

Стоит отметить, что скорее всего, этот вопрос был заготовлен самим же Кремлем, как и ответ Путина, потому как, задал его один из самых прокремлевских журналистов программы "Говорит Кремль" Павел Зарубин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует мощнейшее потрясение для россиян уже в ноябре, когда ВСУ освободят Херсон и развенчают один из главных мифов России.  

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия обвинила британский спецназ в подрыве "Северных потоков" и обучении тех, кто организовал 29 октября атаки беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе. В Минобороны Великобритании назвали эти заявления РФ ложью "эпического масштаба". Что происходит и почему? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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