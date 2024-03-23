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В США объяснили, зачем РФ вновь начала атаковать энергосистему Украины

Аналитики ISW считают, что войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность

сегодня, 07:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новые атаки россиян на энергосистему Украины имеют целью подорвать оборонно-промышленный потенциал. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

В США объяснили, зачем РФ вновь начала атаковать энергосистему Украины

Ракетный удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ночь с 21 на 22 марта российские войска совершили крупнейшую серию комбинированных ракетно-беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.

Аналитики отмечают, что удары россиян по украинским энергетическим объектам могут иметь целью подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал, а оккупанты, вероятно, пытаются использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов в новой попытке разрушить украинскую энергосистему.

Эксперты подчеркивают, российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут иметь целью продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в следующих сериях ударов, особенно для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, которые существенно ограничивают возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — массированная ракетно-дроновая атака на энергетику Украины со стороны РФ, которая произошла в ночь на 22 марта, стала самой мощной с начала вторжения, уверяют в Укрэнерго. Удары пришлись по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Страшные прилеты и повреждения – на ДнепроГЭС. А накануне, 21 марта, была попытка уничтожить ряд целей в Киеве, однако тогда удалось отбиться, уничтожив более 30 вражеских ракет. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии" причины и последствия подобных воздушных атак врага.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-22-2024
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