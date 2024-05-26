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В США объяснили, сколько еще Россия будет обстреливать Харьков

Россияне будут атаковать Харьков, пока Украина не получит разрешение наносить удары западным оружием по территории России.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Россияне в мае нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, в том числе попали в такие гражданские объекты как типография и гипермаркет. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские удары по Харькову могут прекратиться, когда Запад позволит Украине бить по территории РФ.

В США объяснили, сколько еще Россия будет обстреливать Харьков

Россия атакует Харьков. Фото из открытых источников

В отчете ISW отмечено, что Россия применяет ракеты и высокоточные бомбы для ударов по Харькову, чтобы такими действиями испугать украинцев и заставить их покинуть город.

"В последние недели российские войска наносили мощные удары по городу Харькову ракетными ударами и планирующими бомбами – часто бомбами ФАБ и КАБ, модифицированными планирующими модулями, часто оборудованными системами наведения – частично для того, чтобы заставить жителей бежать", — пишет Институт изучения войны.

Россияне наносят эти удары с территории РФ, ведь не опасаются, что их будет атаковать Украина из-за запрета осуществлять атаки западным оружием по России. Как следствие российская армия и дальше продолжит атаковать гражданские объекты в Харькове, пока Украина не получит разрешение Запада.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области, пока запрет Запада не позволит украинским силам адекватно бросить вызов российским военным укрытиям на российской территории", — отметили в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский на обломках после ударов российских ракет в Харькове обратился к лидерам мира, в частности, к президенту США Джо Байдену и главе Китая Си Цзиньпину.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые отреагировали на российские удары по Харькову.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-25-2024
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 11:01

У нацпам'ятних терпіл було 10 років щоб припинити розкрадати свою країну і створювати. Навіть Ємен має свої ракети. А надання одними зброї для обстрілу інших - це пряма агресія. Це буде нечуваний прецедент агресії. Тому досить вже пропаганді злого корумпованого Клоуна шукати винних на стороні і налаштовувати населення країни, яка стікає кров'ю за його вини, на інших. Досить намагатись втягнути весь світ у юдейсько-путінське протистояння. Юдеї - це ходяча Біда коли страждає не вона, а всі навколо.

Володимир

сегодня, 10:59

Важко повірити, що США і все НАТО досі бояться московитів !((( Між тим їх треба просто згищувати ! Іншого вони ніколи не розуміли і не розуміють зараз. Цю недоімперію потрібно всім разом знищити !


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