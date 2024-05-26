В США объяснили, сколько еще Россия будет обстреливать Харьков

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Slava Kot
Россияне в мае нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, в том числе попали в такие гражданские объекты как типография и гипермаркет. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские удары по Харькову могут прекратиться, когда Запад позволит Украине бить по территории РФ.
Россия атакует Харьков. Фото из открытых источников
В отчете ISW отмечено, что Россия применяет ракеты и высокоточные бомбы для ударов по Харькову, чтобы такими действиями испугать украинцев и заставить их покинуть город.
Россияне наносят эти удары с территории РФ, ведь не опасаются, что их будет атаковать Украина из-за запрета осуществлять атаки западным оружием по России. Как следствие российская армия и дальше продолжит атаковать гражданские объекты в Харькове, пока Украина не получит разрешение Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский на обломках после ударов российских ракет в Харькове обратился к лидерам мира, в частности, к президенту США Джо Байдену и главе Китая Си Цзиньпину.
Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые отреагировали на российские удары по Харькову.
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Ігор
сегодня, 11:01
У нацпам'ятних терпіл було 10 років щоб припинити розкрадати свою країну і створювати. Навіть Ємен має свої ракети. А надання одними зброї для обстрілу інших - це пряма агресія. Це буде нечуваний прецедент агресії. Тому досить вже пропаганді злого корумпованого Клоуна шукати винних на стороні і налаштовувати населення країни, яка стікає кров'ю за його вини, на інших. Досить намагатись втягнути весь світ у юдейсько-путінське протистояння. Юдеї - це ходяча Біда коли страждає не вона, а всі навколо.
Володимир
сегодня, 10:59
Важко повірити, що США і все НАТО досі бояться московитів !((( Між тим їх треба просто згищувати ! Іншого вони ніколи не розуміли і не розуміють зараз. Цю недоімперію потрібно всім разом знищити !