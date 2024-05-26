В США объяснили, сколько еще Россия будет обстреливать Харьков

Россияне в мае нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, в том числе попали в такие гражданские объекты как типография и гипермаркет. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские удары по Харькову могут прекратиться, когда Запад позволит Украине бить по территории РФ.



Россия атакует Харьков. Фото из открытых источников

В отчете ISW отмечено, что Россия применяет ракеты и высокоточные бомбы для ударов по Харькову, чтобы такими действиями испугать украинцев и заставить их покинуть город.

"В последние недели российские войска наносили мощные удары по городу Харькову ракетными ударами и планирующими бомбами – часто бомбами ФАБ и КАБ, модифицированными планирующими модулями, часто оборудованными системами наведения – частично для того, чтобы заставить жителей бежать", — пишет Институт изучения войны.

Россияне наносят эти удары с территории РФ, ведь не опасаются, что их будет атаковать Украина из-за запрета осуществлять атаки западным оружием по России. Как следствие российская армия и дальше продолжит атаковать гражданские объекты в Харькове, пока Украина не получит разрешение Запада.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области, пока запрет Запада не позволит украинским силам адекватно бросить вызов российским военным укрытиям на российской территории", — отметили в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский на обломках после ударов российских ракет в Харькове обратился к лидерам мира, в частности, к президенту США Джо Байдену и главе Китая Си Цзиньпину.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые отреагировали на российские удары по Харькову.