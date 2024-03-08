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В США объяснили, как Кремль уже начал использовать призывы Китая к миру

Китай пытается показать себя как независимого посредника в гипотетическом переговорном процессе

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей
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Путинский режим использует призывы Китая к мирным переговорам между страной-агрессором и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре Института изучения войны.

В США объяснили, как Кремль уже начал использовать призывы Китая к миру

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, министр иностранных дел КНР Ван И повторил призыв к переговорам и заверил, что Пекин "сохраняет объективную и беспристрастную позицию" относительно войны в Украине.

"Китай в очередной раз прибегнул к риторике, которая призвана показать себя, как независимого посредника в гипотетическом переговорном процессе. А Россия продолжает использовать такие призывы для продвижения привычных информационных операций, направленных на то, чтобы побудить Запад пойти на уступки", — пояснили аналитики.

Эксперты ISW напомнили, как 2 марта заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретились в Москве, чтобы обсудить желание КНР способствовать переговорам.

"Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без учета интересов Москвы в сфере безопасности", утверждений, которые Кремль регулярно использует, чтобы возложить ответственность за переговоры на Запад", — добавили эксперты.

Как считают в Институте изучения войны, Китай публично не объяснял детали своего мирного плана из 12 пунктов, который он обнародовал в начале 2023 года. Поэтому российские власти продолжат поддерживать призывы Пекина к переговорам, чтобы продвигать информационные операции Кремля по этому вопросу.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции.

Также издание "Комментарии" сообщало – дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, насколько сложно придушить поставки для военных усилий Москвы. Об этом пишет "The Wall Street Journal".




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-7-2024
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