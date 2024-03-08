В США объяснили, как Кремль уже начал использовать призывы Китая к миру

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Кравцев Сергей
Путинский режим использует призывы Китая к мирным переговорам между страной-агрессором и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре Института изучения войны.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, министр иностранных дел КНР Ван И повторил призыв к переговорам и заверил, что Пекин "сохраняет объективную и беспристрастную позицию" относительно войны в Украине.
Эксперты ISW напомнили, как 2 марта заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретились в Москве, чтобы обсудить желание КНР способствовать переговорам.
Как считают в Институте изучения войны, Китай публично не объяснял детали своего мирного плана из 12 пунктов, который он обнародовал в начале 2023 года. Поэтому российские власти продолжат поддерживать призывы Пекина к переговорам, чтобы продвигать информационные операции Кремля по этому вопросу.
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Также издание "Комментарии" сообщало – дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, насколько сложно придушить поставки для военных усилий Москвы. Об этом пишет "The Wall Street Journal".
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