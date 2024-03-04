Россия получает военные товары США из Китая: какие страны помогают ей в этом

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Кравцев Сергей
Дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, насколько сложно придушить поставки для военных усилий Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Дроны. Фото: из открытых источников
Отмечается, что торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения.
Газета, ссылаясь на аналитика по России в американской некоммерческой исследовательской компании C4ADS, отмечает, что этот торговый путь особенно важен для РФ, поскольку он обеспечивает высокую концентрацию товаров западного производства.
США и их союзники ведут список товаров двойного назначения, подпадающих под санкции, включая компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в танках. В прошлом году в списке было 45 пунктов, а в феврале добавились еще пять.
По данным китайской таможни, экспорт товаров двойного назначения из Китая в Казахстан и Кыргызстан резко вырос с февраля 2022 года, когда началась война, а в 2023 году — до $1,3 млрд, что на 64% больше, чем в 2022-м. Согласно торговым данным, многие из этих товаров затем были отправлены в Россию.
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