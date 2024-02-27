Правда ли, что санкции против РФ потеряли эффективность: к чему теперь движется Запад

Ко второй годовщине российского вторжения в Украину против страны-агрессора были введены новые санкции. Со стороны США они стали еще и реакцией на смерть Алексея Навального. А со стороны ЕС впервые зацепили компании из Китая и Индии, которые помогают РФ обходить ограничения. Санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией уже вызвало резко негативную реакцию официального Пекина. Между тем, как отмечает The New York Times (NYT), США провалили план экономической изоляции России, которая продолжает получать огромные средства от продажи нефти и газа. Какие выводы касательно санкционной политики можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции стали всё больше размываться

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что санкции нормально действовали первые полгода после вторжения.

"Именно тогда они выглядели серьезными, а в России крепко нервничали, – подчеркивает он. – Много исчезло из магазинов страны-агрессора, пошли проблемы с автотранспортом, с закупкой и ремонтом".

Но потом, акцентирует эксперт, ситуация начала меняться. В первую очередь из-за того, что страны Коллективного Востока не присоединились к санкциям.

"Индия, Китай продолжили (но теперь уже с бешеным дисконтом) закупать российские энергопродукты. Далее пошли обходы санкций по части микроэлектроники. Включились страны, ставшие промежуточным закупочными звеньями в этой цепи. Сербия, Армения, Иран. К делу подключились фирмы из европейских стран, желающие подзаработать. Одни закупают необходимую РФ электронику, другие через несколько промежуточных ступеней доставляют ее стране-агрессору", – поясняет Александр Кочетков.

Санкции, продолжает он, стали всё больше размываться. В итоге у России оказалось достаточно денег, чтоб продолжать войну, производить вооружение и боеприпасы, закупать их, рекрутировать новую живую силу.

"Определенные проблемы почувствовали лишь мегаполисы типа Москвы, Питера и так далее. А глубинка – нет. Как плохо она жила, так плюс-минус и продолжает. Зато появилась возможность подзаработать, пойдя в армию. И даже если тебя убьют, твои родные получат определенную сумму", – отмечает аналитик.

Как следствие, констатирует он, все новые санкции (в том числе за убийство Навального) имеют скорее психологическое значение (и то небольшое), не неся особо практического.

"В долговременном смысле санкции, конечно, отбрасывают Россию назад. Она уже вышвырнута из сообщества ведущих экономических держав. Это скажется, но лет через 5-10. И в добыче полезных ископаемых современными методами, и в авиации, и в автомобилестроение. Во всех высокотехнологичных отраслях. Уже сказывается. Но в целом санкции не мешают сейчас России продолжать агрессивную войну. И это главная беда", – заключает Александр Кочетков.

Новые пакеты санкций имеют уже более четкие конфигурации

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик поделился таким комментарием:

"Оценивать общий массив санкционных механизмов, введенный Западом против России, следует во временно-пространственном формате. Понимая, когда они были введены, контекст, к чему приведут через некоторое время. На данный момент есть скептически настроенные эксперты, говорящие, что санкции себя не оправдали, что это полумера, что невозможно так повлиять на РФ, заставить ее отступить. С другой стороны, мы видим определенные позитивные (для Украины, в первую очередь) перемены. Россия теряет позиции, сокращает экспорт энергоносителей, переориентируется на рынки, которые не позволяют ей развиваться, а лишь привязывают с другим странам – таким, как Китай, Индия. Нет возможности технологически переформатировать производство, модернизироваться, получить доступ к новым технологиям (для той же добычи)".

По словам эксперта, уход западных компаний с российского рынка, резкое сокращение поставок, ожидаемое полное их прекращение с января 2025-го, по факту, говорит о том, что вводится полное эмбарго на газ, идущий из РФ по трубопроводу.

"Это не значит, что Россию исключают из общей архитектуры поставок энергоносителей, в том числе сжиженного газа, – уточняет Виталий Кулик. – Но это значит, что история десятилетий зависимости Европы от российского газа будет закончена. РФ больше не вернется на рынки в том статусе, в каком была до вторжения в Украину".

При этом, акцентирует эксперт, следует понимать, что Запад не мог сразу ввести полное эмбарго. Он даже сейчас пребывает в неких иллюзиях, что можно через давление принудить Путина к чему-то. Но эти иллюзии всё больше тают.

"Пока похоже на то, что Запад больше по инерции движется с новыми пакетами санкций, – считает Виталий Кулик. – Но хорошо, что эти пакеты имеют уже более четки конфигурации, направленные на определенные сектора, системообразующие компании, ключевых персон. Обрезаются все ниточки, которые гарантировали поставки на российский рынок товаров двойного назначения. Или некие транзакции, которые осуществлялись между РФ и третьими странами. Наконец, появилась информация об индийских и китайских компаниях, которые получили санкции за сотрудничество со страной-агрессором. Понятно, что Китай нервничает. И идет встречными санкциями против Запада. Но этот обмен "санкционными любезностями" больше бьет по самому Китаю, о чем, кстати, говорят тамошние эксперты".

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