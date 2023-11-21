В США объяснили, что война является частью более крупного плана Путина: что задумал президент РФ

Гибридная война на российско-финской границе является частью более крупного плана Владимира Путина, утверждает Американский Институт изучения войны. Согласно их анализу в планах Кремля – отвлечь внимание от Украины и "развалить" НАТО.



Путин хочет "развалить" НАТО. Фото из открытых источников

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта с РФ сроком на три месяца. Как следствие, Россия попыталась создать миграционный кризис и отправила в сторону финской границы несколько сотен мигрантов, большинство из них были из Сирии, Ирака, Йемена и других стран.

Финляндия отреагировала на такие попытки России и отправила свои войска для усиления контроля над границей. Местные пограничники рассказали о случаях, когда россияне открывали свои ворота и специально проталкивали мигрантов.

Представитель МИД России Мария Захарова пригрозила, что решение Финляндии закрыть некоторые пограничные пункты пропуска с РФ создает новые линии разграничения в Европе, и Москва ответит на такие шаги. Вместе с тем аналитики из Института изучения войны считают, что у Путина есть план действий, которых он хочет достичь.



"Кремль может попытаться создать условия для информационного пространства, чтобы дестабилизировать страны НАТО у границ России и отвлечь внимание от войны в Украине. Одной из целей Путина с момента вторжения в Украину в 2022 году был развал НАТО — к чему он до сих пор стремится", – объясняют план Путина аналитики центра ISW

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках Путина организовать его убийство.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, во время которого президент России рассказал, что якобы не верил в войну против Украины.